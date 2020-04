Pasqua di solidarietà, anche con le restrizioni. Il menù speciale per le mense Caritas a Venezia

Pasqua di solidarietà, anche con le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria da coronavirus.

Ci sarà un menù speciale nelle mense Caritas diocesana di Venezia, dolci donati ai detenuti e ai bambini della casa famiglia San Pio X.

La Caritas veneziana rinnova la Pasqua di solidarietà nelle mense popolari di Venezia, Marghera e Mestre, grazie alla generosità e alla collaborazione di FC Venezia e San Marco Ristorazione.

Le mense per i poveri non hanno interrotto in questi giorni il loro servizio, pur con gli adeguamenti alle disposizioni cautelari imposte dalla pandemia del Coronavirus.

Le limitazioni sanitarie, tuttora in vigore, non consentiranno però di organizzare dei veri e propri pranzi, nelle modalità seguite lo scorso Natale.

Nonostante questo la Caritas veneziana, nel giorno di Pasqua, offrirà un pasto, con un menù speciale a tutti gli ospiti delle tre mense “San Giuseppe” (a Venezia), “Papa Francesco” (Marghera) e a Ca’ Letizia (Mestre).

Il pasto comprenderà un menù speciale, con una fetta di colomba e un uovo di cioccolato che sarà donato ad ogni ospite.

L’associazione ha inoltre donato il dolce pasquale ai detenuti delle carceri cittadine e quest’anno, anche ai piccoli ospiti di casa famiglia san Pio X a Venezia.