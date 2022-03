Offerta di lavoro: cercasi tecnico meccanico

Offerta di lavoro: riceviamo e pubblichiamo.

Future Drive Selection ricerca per officina di veicoli industriali:

TECNICO MECCANICO – VEICOLI INDUSTRIALI/AUTO

La risorsa inserita all’interno dell’officina si occuperà di:

Diagnosi

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Requisiti:

Diploma di scuola superiore

Esperienza di 2 – 3 anni maturata in concessionarie o officine, preferibilmente di veicoli industriali

Autonomia e capacità di lavorare in squadra

Attitudine a lavorare per obiettivi

Altre informazioni:

Sede di lavoro: Quarto d’Altino

Per contatti:

[email protected]

oppure

recapito telefonico: 3420911219