Modifiche Actv per la riapertura delle scuole

Modifiche Actv in vigore da domani, lunedì 13 settembre, in occasione della riapertura delle scuole.

SERVIZI DI NAVIGAZIONE

· Linea 1 – vengono attivate le corse (con valenza feriale lun-sab scolastica) da Lido SME a Sant’Angelo alle ore 07:27 (ferma a San Samuele anziché a Ca’ Rezzonico) e da Lido SME a San Zaccaria alle ore 07:38, 07:50, 08:14, 08:26, 08:50 e 09:02 | da San Zaccaria a Lido SME alle ore 13:04, 13:16, 13:40, 13:52, 14:16 e 14:28

· Linea 2 – vengono attivate le corse (con valenza feriale lun-sab scolastica) da Giudecca Palanca B a Zattere dalle ore 07:19 alle ore 09:19 ai minuti 07, 19, 31, 43 e 55 e dalle ore 12:39 alle ore 14:39 ai minuti 03, 15, 27, 39 e 51 | da Zattere B a Giudecca Palanca dalle ore 07:24 alle ore 09:12 ai minuti 00, 12, 24, 36 e 48 e dalle ore 12:34 alle ore 14:34 ai minuti 10, 22, 34, 46 e 58

· Linea 2/ – viene effettuato il servizio tutti i giorni da P.le Roma a Ferrovia e Rialto con corse dalle ore 07:11 alle ore 19:41 ai minuti 11, 21, 31, 41 e 51 e dalle ore 20:01 alle ore 23:41 ai minuti 01, 21 e 41 | da Rialto a Ferrovia e P.le Roma dalle ore 07:32 alle ore 20:02 ai minuti 02, 12, 22, 32, 42 e 52 e dalle ore 20:22 alle ore 00:02 ai minuti 02, 22 e 42

· Linee 5.1/5.2 – vengono attivate le corse feriali scolastiche da Lido S.M.E. “A” a F.te Nove dalle ore 7.10 alle 9.30 e dalle ore 13.10 alle 14.50 ai minuti 10-30-50 e da F.te Nove “D” a Lido S.M.E. dalle ore 7.38 alle 9.18 ai minuti 18-38-58 e dalle ore 12.40 alle 14.40 ai minuti 0-20-40.

· Linea 6 – viene effettuato il servizio per fasce orarie nelle giornate feriali da P.le Roma B per Lido SME corse dalle ore 06:21 alle ore 08:41 e dalle ore 12:21 alle ore 19:21 ai minuti 01, 21 e 41 | da Lido SME B per P.le Roma corse dalle ore 06:42 alle ore 09:02 e dalle ore 12:22 alle ore 20:02 ai minuti 02, 22 e 42 | nelle giornate festive da P.le Roma B per Lido SME corse dalle ore 08:41 alle ore 19:21 ai minuti 01, 21 e 41 | da Lido SME B per P.le Roma corse dalle ore 09:22 alle ore 2:.02 ai minuti 02, 22 e 42

· Linea 10 – viene attivato il servizio (con valenza feriale lun-sab scolastica) con corse in partenza da Lido SME E a Zattere alle ore 07:13, 07:33, 07:53, 08:13, 13:05, 13:25, 13:45 e 14:05 | da Lido SME a San Marco Giardinetti alle ore 08:33 e 08:53 | da Giardini a Zattere alle ore 07:20, 07:40, 08:00 e 08:20 | da Giardini a San Marco Giardinetti alle ore 08:40 e 09:00 | da San Marco Giardinetti a Zattere alle ore 07:27, 07:47, 08:07 e 08:27 | da Zattere B a Lido SME alle ore 07:34, 07:54, 08:14, 08:34, 12:44, 13:04, 13:24, 13:44, 14:04 e 14:24

· Linea 15 – vengono attivate le corse (con valenza feriale lun-sab) da San Zaccaria a P.ta Sabbioni alle ore 13:14, 17:44 e 18:44 | da P.ta Sabbioni a San Zaccaria A alle ore 06:29, 06:59, 07:29, 07:59 e 17:55

· Vengono conseguentemente sospesi i rinforzi cosiddetti “balneari” di linea 1, 5.1/5.2, 8 e 18, le corse di linea 7 da San Zaccaria per Murano delle ore 10:14, 13:14, 13:44 e 16:14, le corse aggiuntive programmate per limiti capienza COVID-19, le corse di linea 16 da Fusina a Zattere delle ore 21:00 e da Zattere a Fusina delle ore 21:30

sponsor

SERVIZI AUTOMOBILISTICI LIDO

Vengono modificati i percorsi delle linee A, C e V, vengono sospese le linee circolari oraria e antioraria (CO/CA) e viene riattivata la linea B

ALERT: da lunedì 13 a martedì 21 settembre 2021, per lavori propedeutici al ripristino della regolare viabilità fronte Palazzo del Cinema al Lido, viene modificato il percorso delle linee V e 11

SERVIZI TRAMVIARI

Invariati

SERVIZI AUTOMOBILISTICI URBANI

· Linea 2 – vengono istituite nuove corse (con valenza feriale lun-ven) alle ore 06:54, 07:06 e 07:18 da Viale Don Sturzo a Venezia – P.le Roma

· Linea 5 – viene rimodulato il servizio con corse in partenza (con valenza feriale lun-sab) da Venezia – P.le Roma a Aeroporto Marco Polo alle ore 04:35, 05:40, 06:10 e 06:40, dalle ore 07:10 alle ore 08:25 ai minuti 10, 25, 40 e 55, dalle ore 08:42 alle ore 20:42 ai minuti 02, 22 e 42 e dalle ore 21:12 alle ore 00:42 ai minuti 12 e 42 | da Aeroporto Marco Polo a Venezia alle ore 04:08, 05:10, 05:40, 06:10 e 06:40 | dalle ore 06:55 alle ore 08:55 ai minuti 10, 25, 40 e 55, dalle ore 09:12 alle ore 20:52 ai minuti 12, 32 e 52 e dalle ore 21:12 alle ore 01:12 ai minuti 12 e 42 | nei festivi corse in partenza da Venezia – P.le Roma per Aeroporto Marco Polo dalle ore 05:40 alle ore 00:40 ai minuti 10 e 40 | da Aeroporto Marco Polo a Venezia prima corsa alle ore 04:08, successivamente dalle ore 05:10 alle ore 01:10 ai minuti 10 e 40

· Linea 7 – viene istituita una nuova corsa (con valenza feriale lun-ven) alle ore 06:50 da Spinea – Via Martiri a Venezia – P.le Roma

· Linea 16 – vengono istituite nuove corse (con valenza feriale lun-sab) alle ore 13:45 e 14:40 da Rizzardi a Fusina | vengono sospese le corse delle ore 14:00, 15:00, 22:00 e 2:.00 da Rizzardi a Fusina e le corse delle ore 22:30 e 23:30 da Fusina a Rizzardi

· Linea 24 – viene istituita una nuova corsa (con valenza feriale lun-sab) alle ore 07:30 da Istituto Gritti a Venezia – P.le Roma

sponsor

SERVIZI AUTOMOBILISTICI EXTRAURBANI

· Linea 3E – vengono istituita due nuove corse (con valenza feriale lun-sab) alle ore 14:35 da Mirano a Borgoricco e alle ore 15:10 da Borgoricco a Mirano | le corse (con valenza feriale lun-sab) delle ore 06:35, 06:53 e 14:20 (escluso il sabato) da Mirano a Borgoricco vengono prolungate a San Michele delle Badesse | le corse (con valenza feriale lun-sab) delle ore 07:15 e 14:45 da Borgoricco a Mirano vengono sospese

· Linea 6E – viene istituita una nuova corsa (con valenza feriale lun-sab) alle ore 13:32 da Mestre Centro a Scorzè

· Linea 8E – vengono istituite nuove corse (con valenza feriale lun-sab) alle ore 12:15 e 13:40 da Preganziol a Mestre Centro | alle ore 14.15 da Treviso a Mogliano Veneto | alle ore 12:00 da Mogliano Veneto a Stazione Ferroviaria di Preganziol | alle ore 12:55 da Mestre Centro a Treviso

· Linea 12E – la corsa (con valenza feriale lun-sab) delle ore 12:55 da Scorzè a Mogliano Veneto viene posticipata alle ore 13:05

· Linea 17E – viene istituita una nuova corsa (con valenza feriale lun-sab) alle ore 14:20 da Mirano a Caltana | la corsa (con valenza feriale lun-ven) delle ore 13:37 da Caltana a Mirano viene sospesa | la corsa (con valenza feriale lun-sab) delle ore 07:20 da Mirano a Caltana viene sospesa

· Linea 53E – la corsa delle ore 07:35 da Dolo a Padova viene sospesa

· Linea 54E – viene istituita una nuova corsa il sabato alle ore 06:20 da Fossò a Dolo

· Linea 55E – vengono istituite nuove corse (con valenza feriale lun-sab) alle ore 06:45 da Dolo a Vigonovo, alle ore 07:15 da Vigonovo a Dolo, alle ore 18:50 da Celeseo a Dolo | vengono sospese le corse alle ore 05:10 da Calcroci a Vigonovo, alle ore 05:50 da Dolo a Celeseo, alle ore 06:35 da Dolo a Stra, alle ore 11.35 da Dolo per Fossò, alle ore 14:30 da Dolo a Stra, alle ore 07:15 da Stra a Dolo e alle ore 15.50 da Celeseo a Dolo

· Linea 55SE – viene istituita una nuova corsa (con valenza feriale lun-sab) alle ore 17:12 da Dolo a Stra

· Linea 56E – la corsa (con valenza feriale lun-sab) delle ore 16:40 da Dolo a Mira Lanza viene posticipa alle ore 16:45

· Linea 57E – la corsa delle ore 06:35 da Caltana a Mestre Centro – Piazza XXVII Ottobre viene sospesa

· Linea 58E – vengono istituite nuove corse (con valenza feriale lun-sab) alle ore 06:50 da Adria a Cavarzere, alle ore 13:17 da Piove di Sacco a Stra, alle ore 14:04 da Stazione Ferroviaria di Adria a Cavarzere, alle ore 14:20 da Cavarzere Centro a Stazione Ferroviaria di Cavarzere (al sabato la corsa viene effettuata alle ore 14:25), alle ore 14:52 da Cavarzere Centro per Stazione Ferroviaria di Cavarzere (non viene effettuata al sabato), alle ore 15:38 da Adria a Cavarzere (solo al sabato), alle ore 16:00 da Cavarzere Centro per Stazione Ferroviaria di Cavarzere, alle ore 18:20 da Cavarzere Centro per Stazione Ferroviaria di Cavarzere (solo al sabato), alle ore 07:20 da Stazione Ferroviaria di Cavarzere a Cavarzere Centro, alle ore 10:37 da Stazione Ferroviaria di Cavarzere a Cavarzere Centro (al sabato la corsa non viene effettuata), alle ore 12:05 da Cavarzere a Adria, alle ore 12:40 da Cavarzere a Adria (non viene effettuata al sabato) | vengono sospese le corse alle ore 05:42 da Fossò a Dolo, alle ore 06:50 da Stazione Ferroviaria di Adria a Dolo, alle ore 09:00 da Stazione Ferroviaria di Adria a Dolo, alle ore 13:02 da Cavarzere Centro a Stazione Ferroviaria di Cavarzere, alle ore 13:50 da Piove di Sacco a Dolo, alle ore 08:15 d Dolo a Cavarzere, alle ore 13:57 da Stazione Ferroviaria di Cavarzere a Cavarzere Centro | la corsa alle ore 11:10 da Cavarzere Centro per Stazione Ferroviaria di Cavarzere viene anticipata alle ore 11:05, la corsa alle ore 12:45 da Piove di Sacco a Dolo viene anticipata alle ore 12:35, la corsa alle ore 13:50 da Adria a Dolo viene posticipata alle ore 13:55, la corsa delle ore 14:10 da Stazione Ferroviaria di Adria a Cavarzere viene anticipata alle ore 14:05, la corsa alle ore 10:47 da Stazione Ferroviaria di Cavarzere a Cavarzere Centro viene anticipata alle ore 10:37, la corsa alle ore 12:10 da Dolo a Piove di Sacco viene posticipata alle ore 12:20 e la corsa alle ore 13:19 da Stazione Ferroviaria di Cavarzere a Cavarzere viene anticipata alle ore 13:12

· Linea 59E – vengono istituite nuove corse (con valenza feriale lun-sab) alle ore 12:25 da Dolo a Mirano, alle ore 13:35 da Dolo a Mirano (non viene effettuata al sabato), alle ore 15:05 da Mirano a Dolo e alle ore 17:40 da Mirano a Dolo (al sabato la corsa non viene effettuata)

· Linea 66E – vengono istituite nuove corse (con valenza feriale lun-sab) alle ore 12:45 da Dolo a Mellaredo e alle ore 13:05 da Mellaredo a Dolo | la corsa alle ore 14:18 da Dolo a Mellaredo viene posticipata alle ore 14:23 | la corsa alle ore 06:05 da Dolo a Mellaredo viene sospesa

· Linea 67E – vengono istituite nuove corse (con valenza feriale lun-ven) alle ore 06:40 da Dolo a Bojon, alle ore 14:50 da Dolo a Piove di Sacco, alle ore 15:10 da Dolo a Piove di Sacco (viene effettuata anche al sabato), alle ore 07:10 da Bojon a Padova | la corsa alle ore 13:20 da Dolo a Bojon viene anticipata alle ore 13:05, la corsa alle ore 14:25 da Dolo a Piove di Sacco viene anticipata alle ore 14:15, la corsa alle ore 13:45 da Bojon a Dolo viene posticipata alle ore 13:55, la corsa alle ore 14:00 da Piove di Sacco a Dolo viene posticipata alle ore 14:05

· Linea 67RE – vengono istituite nuove corse (con valenza feriale lun-ven) alle ore 12:10 da Piove di Sacco a Venezia – P.le Roma e alle ore 08:25 da Venezia a Piove di Sacco (viene effettuata anche al sabato) | vengono sospese le corse alle ore 06:25 da Venezia – P.le Roma a Bojon, alle ore 07:10 da Venezia – P.le Roma a Piove di Sacco e alle ore 07:30 da Venezia – P.le Roma a Piove di Sacco

· Linea 81E – vengono istituite nuove corse (con valenza feriale lun-sab) alle ore 08:11 da Stazione Ferroviaria di Adria a Sottomarina, alle ore 14:15 da Cavarzere a Sottomarina e alle ore 13:05 da Sottomarina a Cavarzere (non viene effettuata al sabato)

CORSE A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI LINEA CON ORIGINE O DESTINAZIONE GLI ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI DEL TERRITORIO

Un’offerta imponente quella messa in campo da AVM/Actv per il trasporto in sicurezza dei circa 13 mila studenti dei plessi scolastici di Mestre, Dolo, Mirano, Noale, Adria, Mogliano Veneto, Piove di Sacco e Padova, con oltre 620 corse al giorno, di cui 330 fornite direttamente dal vettore a supporto del normale servizio di linea con origine e destinazione gli Istituti Scolastici del territorio e 220 corse dei vettori privati, come da indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

A queste si aggiungono le quasi 70 corse di linea che, lungo il normale percorso, transitano per le scuole di interesse. Tutte le corse sono a libero accesso da parte della clientela dotata di regolare titolo di viaggio (non solo studenti), andando così ad arricchire il servizio automobilistico e tranviario urbano e extraurbano del territorio metropolitano, di cui rappresentano oltre il 10%.

I plessi saranno presidiati da 30 steward che si occuperanno di verificare la corretta fruizione delle corse – in particolare quelle effettuate con due o tre bus consecutivi, coerentemente con il dimensionamento della domanda rispetto alle percorrenze – e dare le corrette informazioni agli studenti.

Sono anche programmati numerosi interventi da parte del personale di verifica e controllo per la regolarità dei titoli di viaggio a bordo e la sicurezza del trasporto.

Pubblicati on line sul sito actv.it alla sezione orari e percorsi le tabelle orarie delle corse da e per gli Istituti secondari superiori (servizio automobilistico urbano ed extraurbano).





SERVIZI AUTOMOBILISTICI CHIOGGIA

· Per le linee 3, 4, 5, 6 e 7 vengono ripristinati i percorsi invernali

Maggiori informazioni on line sui siti web aziendali actv.it e avmspa.it.

Sui canali social istituzionali @muoverivenezia e tramite il Contact Center DiMe 041 041