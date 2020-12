Mestre, guasto sulla rete idrica: meno acqua ieri sera

Un guasto alla rete dell’acquedotto ieri sera a Mestre ha provocato forti abbassamenti di pressione idrica nella zona centrale di Mestre.

Le squadre di Veritas hanno cominciato ad operare attorno alle 21 per cercare il guasto.

L’intervento si è poi protratto fino a notte inoltrata.

Il guasto è stato poi individuato a Favaro, lungo la statale 14bis, all’altezza del deposito di camper.

La tratta coinvolta riguardava un tubo da 600 mm, quindi molto grande. Da qui la perdita di potenza

in molte case.

Il tempo dell’intervento di ripristino è durato circa 2 ore.

Le squadre di Veritas hanno praticato un bypass e isolato la rottura.

Le manovre si sono poi concluse ripristinando la pressione nella rete dell’acquedotto.

Veritas ha suggerito di far scorrere l’acqua qualche minuto in caso di colorazione scura appena aperto il rubinetto.

