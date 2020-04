Mestre e Venezia: Carabinieri consegnano pensioni ad anziani

Giovedì i Comandanti e il personale delle Stazioni Carabinieri di Mestre e di Venezia Cannaregio hanno provveduto a consegnare a domicilio, direttamente nelle mani di due anziane signore, una 96enne e una 84enne, la pensione di anzianità relativa alle ultime due mensilità.

L’evento rientra nell’ambito della recente convenzione stipulata tra il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e Poste Italiane al fine di superare in sicurezza alcune difficoltà, o meglio impossibilità, di alcuni anziani a provvedere personalmente o tramite delega al prelievo della pensione, in questa fase delicata che il Paese sta attraversando.

Nello specifico, a livello locale, su attivazione proprio delle anziane signore, impossibilitate a provvedere, i Carabinieri delle due Stazioni Carabinieri si sono interfacciati rispettivamente con l’Ufficio Postale di Piazzale Donatori di Sangue a Mestre e quello di Cannaregio Calle dello Spezier a Venezia, risultati competenti e, dopo una verifica incrociata circa la sussistenza dei requisiti per effettuare la consegna del denaro, predisposte le previste documentazioni necessarie, hanno ritirato dalle mano delle Direttrici le buste contenenti il denaro poi consegnato direttamente nelle mani delle due signore presso la propria abitazione.

Le donne hanno ringraziato calorosamente i Comandanti e i militari.

I Carabinieri ricordano che i requisiti previsti per poter usufruire del servizio, che rientra nelle attività di sostegno alla popolazione per Covid19, sono le persone ultra 75enni, che attualmente riscuotono la pensione in contanti, non titolari di libretto o c/c postale, che non abbiano già delegato altro soggetto alla riscossione e che non abbiano familiari conviventi o dimoranti nelle vicinanze della propria abitazione, in grado di garantire il prelievo.