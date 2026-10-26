Tempeste Boelo e Austen colpiscono il Nord Europa: blackout, feriti e disagi nei trasporti

Secondo un rapporto Reuters del 26 ottobre 2026, due tempeste violente hanno interessato il Nord Europa, provocando estesi blackout, danni alle infrastrutture e numerosi disagi ai trasporti.

Le autorità hanno segnalato che oltre 150.000 abitazioni sono rimaste senza elettricità. Il passaggio delle tempeste Boelo e Austen, avvenuto a distanza di circa 24 ore l’una dall’altra, ha causato più di 82.000 interruzioni in Gran Bretagna, quasi 60.000 in Francia e almeno 10.000 in Germania.

L’Energy Networks Association britannica, però, ha indicato che nel corso delle perturbazioni oltre 400.000 abitazioni hanno subito un’interruzione della fornitura elettrica, dato che risulta superiore alle cifre riportate dalle singole aree.

In Scozia, nella regione di Argyll e Bute, sono state registrate raffiche fino a 135 km/h. Alberi e linee elettriche abbattuti dal vento hanno bloccato strade e tratte ferroviarie in tutta la Scozia e nel nord dell’Inghilterra. In Germania la tempesta Austen ha provocato raffiche che in alcune aree hanno raggiunto i 120 km/h e ha interrotto l’elettricità per circa 10.000 utenze a Friburgo e nelle zone limitrofe nel sud-ovest del Paese.

Anche il nord della Francia, i Paesi Bassi e il Belgio sono stati coinvolti dal maltempo. A Lille un corridore di 25 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un albero abbattuto durante la partenza della maratona cittadina, organizzata per la prima volta dopo 31 anni; gli organizzatori hanno precisato che non è in pericolo di vita, secondo La Voix du Nord. A Bruxelles quattro persone sono rimaste ferite per la caduta di alcuni alberi.

Le forti raffiche hanno causato inoltre ampia interruzione dei collegamenti aerei: nel Nord Europa centinaia di voli sono stati cancellati o dirottati.

Reuters segnala infine che, mentre le tempeste imperversavano in Europa, anche la costa orientale degli Stati Uniti registrava mare agitato a causa di una tempesta da nord-est.