“Massimiliano Morra è gay”: Adua Del Vesco si pente e vuole lasciare il Grande Fratello VIP

Come Gabriel Garko, anche Massimiliano Morra sarebbe gay e avrebbe coperto la sua omosessualità con storie “di comodo” organizzate dall’agenzia Ares.

Queste le rivelazioni di Adua Del Vesco che proprio con Morra avrebbe avuto una “relazione” nel corso del 2014. L’attrice avrebbe sussurrato a Matilde Brandi e a Dayane Mello “lui è gay”, frase che successivamente ha smentito sostenendo di aver pronunciato “è uno stratega”.





Non solo: la confessione sarebbe stata fatta anche a Tommaso Zorzi nell’hotel che li ospitava prima del reality. Durante la puntata di ieri il concorrente ha nominato proprio la Del Vesco con le seguenti motivazioni: “anche a me ha detto che Massimiliano era gay quando eravamo in albergo”.

Dopo la diretta, poi, Zorzi ha raccontato l’episodio prima in presenza di Enock Barwuah, Francesco Oppini e Matilde Brandi e successivamente al diretto interessato, Massimiliano Morra. “Mi sembra strano – ha risposto l’attore – perché lei lo sa che non sono gay. Che io possa essere omosessuale agli occhi degli altri… L’ho sentita tante volte… Lei si assumerà la responsabilità, non finisce qua”. E per rimarcare ulteriormente la gravità del fatto, Zorzi ha aggiunto: “Se non sei gay è un’aggravante all’illazione che ha fatto lei. Il punto è che non può passare il messaggio che una persona faccia coming out al posto di un altro”.

Per tutta la notte, Adua si è disperata sul divano riflettendo sulle conseguenze di quanto detto. Ricordando l’episodio dell’albergo, si è messa le mani in faccia continuando a dire di voler uscire dalla Casa. “Chi schifo che fa…” ha poi commentato riferendosi a Zorzi, colpevole di aver “detto delle bugie” e di prenderla di mira perché “la più debole”.





Massimiliano Morra è Gay?

Ma il rumor gira già da qualche tempo. A Pomeriggio 5 Lory Del Santo aveva raccontato di un suo “strano” incontro con l’attore: “Ci siamo conosciuti a Milano presentato da amici ed è stato a casa mia. Ha fatto qualche commento su come cucino, mi aspettavo che si fermasse cinque minuti da me da solo per fare conversazione. appena gli altri si sono alzati se n’è andato”. La cosa che mi ha stupito di questa relazione – ha continuato la soubrette – è quella che lui sembrava terrorizzato di rimanere da solo con me un minuto con una donna è questo il punto”.

Ma nonostante Barbara D’Urso abbia minimizzato “magari non gli piacevi”, il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti ha rincarato la dose aggiungendo “Pare che Dalila, la sua fidanzata, sia solo una finta fidanzata. E pare che sia comparsa dal nulla, solo dieci giorni fa, quando prima non si era mai parlato di lei. Dicono che sia un’attrice e che recita questo ruolo: quello della fidanzata di Massimiliano”.

La Del Santo era tornata sull’argomento proprio in un’intervista a “Nuovo”: “Al termine della cena pensavo che rimanesse altri cinque minuti per parlare, visto che avevamo scaldato i motori. Invece se ne è andato in fretta e furia insieme agli altri ospiti, come se avesse paura. Mai nella vita io ho toccato un uomo se non è stato prima lui a toccare me: è questo il mio modo di fare: Non ho mai fatto il primo passo nemmeno quando mi sono trovata di fronte uomini bellissimi”.

Le parole dell’attuale compagna

Rivolgendosi alla Del Vesco, l’attuale compagna di Morra Dalida Mucedero ha dichiarato su Instagram: “Voglio solo dire una cosa: il vero essere di una persona esce fuori con il tempo. Inizialmente una persona può anche fare la ‘povera santa infelice della situazione’ ma l’essenza, il vero ‘io’, esce fuori pian piano. Quindi tempo al tempo, don’t worry! Ah, dimenticavo un’altra cosa: nella vita ci vuole coerenza, quella che mi sembra sia venuta un po’ a mancare. A buon intenditor poche parole”. Poi, riferendosi al compagno, ha concluso: “Sei un uomo eccezionale e sono sempre più fiera di te”. Una smentita o una conferma?

Le incongruenze di Massimiliano Morra

Massimiliano ha spiegato di essere stato legato alla Del Vesco “per un annetto” ma lo scorso anno, intervistato a Vieni da me, ha raccontato che la relazione sarebbe durata due anni e mezzo. I due attori dovrebbero essere stati insieme tra il 2014 e il 2015, ma all’epoca – come dimostrano alcune fotografie scovate da Fanpage.it – Adua era già vicina al suo attuale compagno Giuliano Condorelli.

Come andrà a finire questa storia? Quale sarà la verità?

Marie Jolie