Marta ha risposto alle domande del pm, indagini ad una svolta

Marta Novello è uscita dalla rianimazione ed è stata trasferita in una camera di chirurgia per il proseguimento delle cure.

Oggi la ragazza è stata sentita per circa tre ore, nella sua camera del reparto di chirurgia dell’ospedale “Ca’ Foncello” di Treviso

La 26enne di Mogliano Veneto (Treviso), aggredita lunedì della scorsa settimana da un minorenne che l’ha colpita con varie coltellate mentre faceva jogging in una strada periferica, ha risposto con lucidità alle domande del pm.

Accanto al pubblico ministero per il Tribunale dei minori di Venezia titolare dell’inchiesta, Giulia Dal Pos, hanno partecipato al colloquio esponenti dei carabinieri di Treviso ed esperti di analisi criminologiche dell’Arma.

Sui contenuti dell’incontro è stato mantenuto il più stretto riserbo.

Marta Novello è stata raggiunta da oltre 20 coltellate mentre faceva jogging lungo una strada di campagna di Marocco di Mogliano. L’aggressore, un 15enne in bicicletta, è rinchiuso dal giorno successivo al fatto nel carcere per i minorenni. Secondo quanto emerso finora l’aggressione sarebbe avvenuta a scopo di rapina, nonostante la 26enne, uscita per una corsetta, avesse con sé solo le chiavi di casa e il cellulare.

