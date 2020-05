La marijuana light e le sue caratteristiche

La creazione di un tipo di marijuana, detta marijuana light, che presenta un basso contenuto di THC e che, pertanto, non costituisce quel che viene definita una sostanza stupefacente, ha attirato l’attenzione di molti negozianti, interessati a incrementare il proprio business tramite la vendita di un prodotto che lo Stato italiano considera perfettamente legale.

Da quel momento si è registrato un aumento significativo di richieste e di rivenditori di canapa ad alto contenuto di CBD e se Justbob è uno dei migliori shop di cannabis light, non mancano certo le alternative, nei negozi specializzati e anche sul web.

Ma come si ottengono i prodotti al CBD e quali sono le caratteristiche di questa sostanza?

Il prodotto viene ricavato dalle infiorescenze femminili della canapa sativa le quali sono ricche di CBD, acronimo di cannabidiolo, e poverissime di delta-9-tetraidrocannabinolo, comunemente conosciuto come THC.

Il CBD è una sostanza che non possiede effetti psicoattivi, dunque non interferisce con i processi psichici dell’individuo e non dà assuefazione, al contrario del THC. Per tale motivo lo status giuridico della canapa sativa, contenendo entrambe le sostanze, presenta posizioni controverse in tutto il mondo, anche se in Italia è ormai pacifico che la cannabis che contiene una percentuale di THC minore di 0,2-0,6% è ammessa alla vendita e all’utilizzo.

La produzione di marijuana light persegue l’obiettivo di sfruttare le proprietà terapeutiche della pianta e, tramite metodi agronomici innovativi, creare varianti di cannabis sativa depotenziate in THC e dunque non considerate stupefacenti.

Oggi sono diversi gli studi in campo medico che riscontrano effetti benefici nell’assunzione di cannabidiolo sull’organismo umano, soprattutto per quel che concerne le proprietà rilassanti, antinfiammatorie e anticonvulsive della sostanza.

Gli effetti rilassanti della marijuana light

In una società caratterizzata dai ritmi frenetici del progresso economico e tecnologico, una delle esigenze principali delle persone sembra essere quella di riuscire a concedersi dei momenti di relax.

Sul web sono numerosi i siti che attribuiscono alla marijuana light forti proprietà distensive e rilassanti e sono molti gli utenti che, dopo determinate letture, prendono in considerazione il consumo di cannabis sperando di alleviare stress e malesseri fisici.

È bene tenere presente che non tutti i siti fanno riferimento a fonti attendibili e che, nel momento in cui si decide di intraprendere una qualsiasi attività, bisogna farlo con cognizione di causa e serietà.

Per quanto riguarda il consumo di cannabis light e i possibili effetti benefici sull’organismo, risulta interessante uno studio condotto e pubblicato dal British Journal of Clinical Pharmacology, che riconosce al cannabidiolo le seguenti proprietà:Ansiolitico;