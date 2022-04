Mantenimento delle classi scuole secondarie di primo grado delle isole di Murano e di Burano

Gent.ma Dott.ssa Mirella Nappa

Dirigente Ufficio I – Ufficio scolastico regionale per il Veneto,

come Presidente del Consiglio d’Istituto faccio seguito all’eco suscitato sulla stampa e sui social in conseguenza della Sua comunicazione del 23.03.2022 che ha respinto la richiesta della Dirigente scolastica Dott.ssa Alessandra Artusi di creare 3 classi delle scuole secondarie di primo grado necessarie a mantenere per l’anno scolastico 2022/23 gli alunni nelle isole di Murano e Burano.

Il Consiglio d’Istituto chiede che venga salvaguardato il principio della territorialità agendo in deroga come avvenuto in passato.

Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo Ugo Foscolo, nella riunione del 30.03.2022 ha fatto propria all’unanimità la mozione del Collegio Docenti della Scuola secondaria di primo grado Vivarini e della scuola primaria Mons. Cerutti di Murano, condividendone appieno le argomentazioni.

Sollecitiamo con la presente l’attenzione degli Organi responsabili affinché la Sua determinazione venga riconsiderata agendo in deroga per il mantenimento delle classi.

Ringraziamo l’Assessore Besio e l’Assessore Donazzan per il supporto sino ad ora manifestato.

Siamo a fianco della popolazione delle isole di Murano e di Burano impegnate nella difesa della residenzialità e nella raccolta firme che verrà portata all’attenzione della Regione del Veneto, del Comune di Venezia, della Municipalità di Venezia – Murano – Burano e degli organi di stampa.

La Presidente del Consiglio d’Istituto

Alessia Panciera