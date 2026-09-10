Maltempo: donna intrappolata in auto in sottopasso allagato, carabiniere si tuffa ma non è stato possibile salvarla

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Questa mattina, un tragico evento ha scosso la comunità di Latisana, in provincia di Udine. Una donna di 83 anni è deceduta dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso invaso dall’acqua. La vittima, residente a San Michele al Tagliamento, si è trovata avvolta dalla furia del maltempo che ha interessato la zona, causando significativi allagamenti e disagi.

Il dramma si è consumato nel sottopasso di via Dietro Chiesa, dove la donna si trovava a bordo della sua vettura. Le condizioni meteorologiche avverse, con forti piogge che hanno scaricato circa 130 millimetri d’acqua, hanno trasformato la strada in un torrente in piena.

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Nonostante gli sforzi di un carabiniere intervenuto prontamente sul luogo, che ha provato a tuffarsi, la donna non è riuscita a sopravvivere. Il militare, che non ha esitato a lanciarsi nelle acque per cercare di estrarla dall’auto, è stato portato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni sono state classificate come non gravi.

L’intensificarsi del maltempo ha causato gravi disagi non solo a Latisana, ma anche nelle aree circostanti, tra cui Lignano e San Michele al Tagliamento. Le squadre dei vigili del fuoco sono state attivate per gestire le emergenze, con numerosi interventi in corso per liberare strade allagate e garantire la sicurezza dei cittadini. La Protezione civile, insieme ai servizi tecnici comunali e alla polizia locale, sta lavorando incessantemente per affrontare la situazione critica.

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In questo contesto, il sindaco di Latisana, Lanfranco Sette, ha lanciato un appello alla popolazione, invitando a limitare gli spostamenti solo a situazioni di necessità. Il cordoglio per il decesso della donna, intanto, si fa sentire in tutta la comunità.

L’emergenza meteo, che ha colpito la regione, ha richiesto un impegno straordinario da parte delle autorità locali e delle organizzazioni di soccorso. Le segnalazioni di allagamenti e danni continuano a pervenire, mentre i servizi di emergenza lavorano per garantire un pronto intervento. La situazione rimane critica in molte aree, e si prevede che i disagi possano protrarsi nelle prossime ore.

Tutte le autorità locali si stanno attivando per gestire l’emergenza e supportare chi ha subito danni, mentre il pensiero di tutti è rivolto alla donna scomparsa e alla sua famiglia. La richiesta di stato di calamità rappresenta il primo passo, obbligato, per affrontare le conseguenze di un evento così drammatico.