Malore improvviso, addio a Maurizio Calligaro instancabile supporto di Venezia

Maurizio Calligaro è morto questa mattina a causa di un malore improvviso, verosimilmente di natura cardiaca.

Calligaro è stato Capo di gabinetto del sindaco per tre giunte, era dirigente Veritas e da una dozzina d’anni era consigliere del sindaco per il coordinamento delle attività di Protezione civile.

Instancabile, generoso e altruista, è stato figura di esempio in campo politico ma anche sociale e cittadino con attestazioni bipartisan per il suo impegno e la sua onestà prive dell’esigenza di apparire in prima fila.

Questa mattina, improvviso, il malore, forse un infarto.

Aveva 67 anni. Era in pensione da un anno.