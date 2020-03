Lido-Pellestrina “Situazione grave, intervenire in maniera forte”. Lettere

Buongiorno Direttore,

sono Alberto Cavagnis consigliere della Municipalita LidoPellestrina, le scrivo perché la situazione come tutti sappiamo, ed i numeri confermano, è molto grave.

Penso che nella nostra comunità di LidoPellestrina, questa gravità debba essere percepita per bene, ancora di più, se di sacrificio si parla, deve essere fatto da tutti, per noi stessi, per i nostri figli, parenti, ect, si parla di misure ancora più restrittive, io dico che chi ha la competenza di intervenire anche in maniera forte, parlo di multe, lo deve fare, solo così forse le persone riflettono e di conseguenza si comportano.

Altra cosa in merito all’emergenza sangue, mio pensiero, magari ogni 10/15 giorni, fare un punto di raccolta al Lido così da poter recuperare più donatori possibili.

Resto a disposizione e ringrazio dell’attenzione.

Cordiali saluti

Alberto Cavagnis