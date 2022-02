La regina Elisabetta II è positiva al Covid 19

La regina Elisabetta II è risultata positiva al Covid-19. Lo fa sapere Buckingham Palace, sottolineando che ha sintomi leggeri.

La sovrana britannica, che ha 95 anni e che sta riscontrando “sintomi lievi simili ad un raffreddore”, continuerà comunque con tutta probabilità da adempiere ai suoi compiti meno impegnativi da Windsor nella prossima settimana.

Elisabetta II è risultata positiva dopo essere stata in contatto diretto con il principe Carlo nella settimana in cui quest’ultimo risultava per la seconda volta contagiato dal virus.

la notizia è stata diffusa in tarda mattinata di domenica e da quel momento è arrivata una pioggia di messaggi augurali, dal Regno Unito e dal mondo, alla 95enne regina Elisabetta.

In prima fila ci sono i principali esponenti politici britannici e i leader di tutti i partiti, a cominciare dal primo ministro Tory, Boris Johnson, che in un tweet ha scritto di essere “sicuro di parlare per tutti nell’augurare a Sua Maestà la Regina una piena guarigione dal Covid e il rapido ritorno a una salute buona e vibrante”.

Fra i più tempestivi a farsi avanti via Twitter per manifestare solidarietà e vicinanza verso la sovrana – sullo sfondo di un clima che non può nascondere una certa ansia – spiccano anche il ministro della Sanità, Sajid Javid, il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, e il numero uno dell’opposizione laburista in Parlamento, Keir Starmer.