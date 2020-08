Jesolo, furto sotto l’ombrellone: un attimo di distrazione e vola via il borsello

Jesolo: un uomo, attorno alle 13:30 è stato sorpreso da un militare dell’Arma, libero dal servizio, in forza al NOR del Comando Provinciale Carabinieri di Verona, a sottrarre un borsello da sotto un ombrellone e a darsi rapidamente alla fuga.

La vittima, un cittadino italiano, 36enne, residente a Montichiari (BS), che momentaneamente aveva lasciato incustodito sotto l’ombrellone dell’arenile nei pressi di quella via Gorizia, non si era accorto di nulla.

Chiamata in supporto la pattuglia della Stazione CC di Cavallino Treporti, il ladro è stato portato al Comando per le formalità di rito, nonché per restituire all’avente diritto il borsello nel cui interno vi era un telefono cellulare ed il portafoglio contenente denaro e documenti personali.

L’indagato, tra l’altro, a seguito di perquisizione è stato anche trovato in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente e per questo segnalato alla competente Prefettura.

Il senegalese, 36enne, in Italia senza fissa dimora, pregiudicato, è stato così deferito per “tentato furto aggravato”.