Antiparassitario per cani e cavalli acquistato per curare Covid: chiusi 30 siti online

“Sebbene ivermectina sia generalmente ben tollerata alle dosi autorizzate per altre indicazioni, gli effetti indesiderati potrebbero aumentare se si utilizzassero dosaggi più elevati necessari ad ottenere concentrazioni di medicinale nei polmoni che siano efficaci contro il virus. Non si può pertanto escludere tossicità quando ivermectina è utilizzata a dosi superiori rispetto a quelle approvate.

L’EMA ha quindi concluso che l’uso di ivermectina per la prevenzione o il trattamento di COVID-19 non può essere al momento raccomandato al di fuori di studi clinici controllati. Sono necessari ulteriori studi randomizzati e ben disegnati per trarre conclusioni in merito all’efficacia e alla sicurezza del medicinale nella prevenzione e nel trattamento di COVID-19”.

Così l’EMA in una nota riportata anche dall’Agenzia Italiana del Farmaco, ma evidentemente nel mondo parallelo a quello scientifico in ambito Covid, nulla diventa più desiderabile di qualcosa che viene sconsigliato.

Così oggi trenta siti internet, collocati su server esteri, sono stati oscurati dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. Essi pubblicizzavano o ponevano in vendita diretta, anche in lingua italiana, vari farmaci spacciati come attivi contro il covid 19 tra cui anche l’ivermectina, antiparassitario utilizzato in campo veterinario.

Con l’operazione di oggi, salgono a 313 i provvedimenti sinora eseguiti nel 2021 dai Nas, 274 dei quali correlati all’emergenza Covid-19.

Il mercato virtuale veicolato dalla rete internet, infatti, come già emerso in precedenti controlli, è diventato una fonte primaria di commercio e approvvigionamento di farmaci.

I Nas invitano i cittadini a diffidare delle offerte in rete di medicinali e prodotti non autorizzati o di dubbia provenienza, ricordando che la vendita on line di farmaci soggetti a obbligo di prescrizione è assolutamente vietata e che, per quanto concerne l’offerta in vendita dei “medicinali senza obbligo di prescrizione”, è necessario verificare sempre la presenza del logo identificativo nazionale cliccando il quale si viene rimandati al sito web del Ministero della Salute contenente i dati relativi all’autorizzazione.

Oltre all’dell’ivermectina, tra gli altri farmaci offerti on line, l’antibiotico azitromicina, rispetto al quale l’AIFA ha fornito ai clinici elementi utili a orientare la prescrizione e a definire un rapporto fra i benefici e i rischi sul singolo paziente, l’antinfiammatorio colchicina, utilizzato per alleviare il dolore da attacchi acuti di gotta, per il quale sempre l’AIFA, nell’aprile 2020, ha autorizzato uno studio per la sola sperimentazione clinica nel trattamento del COVID-19, gli antivirali lopinavir/ritonavir e dell’antimalarico idrossiclorochina, in merito ai quali l’Agenzia regolatoria ha emanato puntuali restrizioni e raccomandazioni circa l’utilizzo off label e infine l’indometacina, antinfiammatorio non steroideo impiegato nel trattamento delle malattie articolari degenerative, e la ranitidina, utilizzata per la cura dell’ulcera gastrica o del reflusso gastroesofageo.