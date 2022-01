Inquinamento PM10: Venezia in “Rosso”, Chioggia in “Arancio”

PM10 in atmosfera: a Venezia confermato il livello di allerta 2 “Rosso”.

Arpav ha infatti comunicato il mantenimento del livello di allerta 2 “Rosso” per la concentrazione di PM10 sul territorio del Comune di Venezia.

L’avviso di Arpav sarà valido fino al prossimo giorno di controllo, previsto per lunedì 31 gennaio, quando verrà emesso il nuovo bollettino.

Situazione diversa, invece, a Chioggia per la quale l’Arpav ha emesso un comunicato nel quale segnala che da domani, sabato 29 gennaio, il livello di allerta per le polveri sottili PM10 raggiungerà il livello 1 – Arancio, scattato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il PM10 di 50 µg/m3.

In caso di allerta “Arancio”, vige il divieto di circolazione tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30 per le seguenti categorie di veicoli: ciclomotori e motocicli Euro 0 e 1; autovetture ad uso proprio e veicoli commerciali alimentate a benzina Euro 0, 1 e 2 ; autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5; veicoli commerciali classificati di categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

Il nuovo bollettino Arpav, che sarà emesso lunedì entro le ore 13, comunicherà se è confermato questo livello o si retrocede a livello Verde.

Il livello è scattato in base a quanto previsto dall’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano e come integrato dalle DGRV n. 238/2021 e n. 1089/2021.