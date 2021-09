Infarto alla stazione di Mestre, salvato con il defibrillatore dai poliziotti

Una pattuglia della Polizia Ferroviaria ha salvato la vita ad un 60enne colto da infarto.

È successo la settimana scorsa, quando l’uomo, in viaggio con la moglie, è stato colto da malore al binario 8 della stazione di Mestre e si è accasciato a terra, perdendo conoscenza.

È stato dato l’allarme e gli agenti della Polfer, in servizio di vigilanza nello scalo, sono intervenuti, realizzando immediatamente che l’uomo era in arresto cardiaco.

Con grande prontezza, gli agenti si sono muniti di defibrillatore,

presente a bordo di un convoglio, e l’hanno usato sull’uomo svenuto cominciando a praticare sul malcapitato il massaggio cardiaco.

E’ stato così scongiurato il peggio, grazie anche ad un capotreno di “Italo NTV” intanto sopraggiunto.

I sanitari del “118” hanno poi provveduto ad accompagnare l’uomo al locale Ospedale dell’Angelo, dove è giunto in situazione ancora critica, ma vivo grazie al tempestivo intervento dei poliziotti.

L’uomo, dopo un intervento cardio-chirurgico, è stato poi dimesso ed è potuto tornare a casa.