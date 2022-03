Indagine conoscitiva su Venezia alla Camera: primo passo per ‘Legge Speciale’

Il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha dato il via libera all’indagine conoscitiva sui problemi di Venezia presso la Commissione Ambiente di Montecitorio, dove contestualmente sarà incardinata la pdl 1428 del 2018 ( primo firmatario l’on. Nicola Pellicani (Pd) ), per una nuova Legge Speciale per Venezia.

Alla proposta verranno abbinate le pdl successivamente presentate da Forza Italia (2358 del 2020) e Lega (2907 del 2021).

“L’indagine conoscitiva e l’esame della proposta di legge che la commissione proverà a riunificare in un testo unico – commenta Pellicani – consentirà anzitutto di portare finalmente in una sede istituzionale il confronto sul destino della città”.

“Sarà perciò l’occasione per compiere una serie completa di audizioni con istituzioni cittadine, categorie economiche e sociali, enti culturali, associazioni, stakeholder. Un’occasione per individuare soluzioni volte ad eliminare le criticità normative emerse negli anni e ad aggiornare la legge attuale, mettendo a punto una proposta innovativa per governare una città unica al mondo, la sola nel Paese a beneficiare di una legge speciale”.

“La pdl – sottolinea – presenta un impianto ‘federalista’ e ‘metropolitano’, ovvero riconosce la specialità di Venezia introducendo elementi di federalismo fiscale e assegnando un’effettiva autonomia d’azione ai vari enti e soggetti pubblici della città”.