Incontro cittadino sui plateatici: i tavolini di Venezia al posto originale il 31/12

Un gruppo di persone della Comunità di San Giacomo ha organizzato un incontro, per una discussione sui plateatici, in vista della fine della fase “di emergenza”, prevista per il prossimo 21 Dicembre.

I promotori dell’iniziativa hanno cercato di mettere insieme, nei locali della parrocchia di San Giacomo dell’Orio, oltre alle istituzioni locali, rappresentate dall’Assessore al Commercio Sebastiano Costalunga, i soggetti interessati, che non sono solo quelli economici (commercianti ed esercenti), ma anche i cittadini, che oltre a sedersi ai tavoli per un caffè o un aperitivo o per mangiare all’aperto, vivono tutti i problemi che l’espansione eccezionale dei plateatici ha creato in questa fase che sta accompagnando l’uscita dall’emergenza.

La città e i plateatici: trovare un equilibrio condiviso. Questo lo scopo dei rappresentanti promotori Mariolina Toniolo e Mario Santi e dei cittadini, nella consapevolezza che a fine anno scadono le concessioni che hanno consentito di moltiplicare i plateatici per sostenere le attività economiche messe in difficoltà dalla pandemia. Come ne usciamo, si sono interrogati?

La decisione deve essere presa ascoltando tutti: esercenti e commercianti ma anche gli abitanti che si fermano a parlare in campo, i bambini che giocano, tutti quelli che del suolo pubblico fanno quell’uso collettivo e inclusivo che rende viva la città.

San Giacomo potrebbe diventare un esempio, è l’auspicio.

L’Assessore al Commercio ha assicurato che al 31 Dicembre, la situazione rientrerà nei canoni precedenti ( pandemia permettendo), con un’intesa reciproca tra istituzioni ed esercenti che insieme dovranno valutare, appunto, il giusto equilibrio. La mediazione dovrà essere il più possibile condivisa e condotta con il massimo riguardo per la complessità e la delicatezza che il tema impone in termini lavorativi e di vivibilità della città.

La lettera all’Assessore al commercio.

All’assessore al Commercio Sebastiano Costalunga

Buongiorno Assessore,

questa mattina ero presente all’incontro a s. Giacomo sul tema “plateatici”.

La pregherei di guardare il post che ho pubblicato subito dopo sulla bacheca del mio Facebook.

Ritornando a casa, mi sono imbattuta in una situazione quanto mai emblematica di quanto si è discusso. Le allego il link, ma non so se funzionerà. Può sicuramente entrare nel mio profilo FB perché è aperto a tutti.

Come potrà vedere, questa che ho fotografato è una situazione persino paradossale, ma ahimè frequente.

Ok andare incontro ai commercianti, ma quando è troppo, è troppo!



Sottolineo che prima di filmare sono entrata nel bar segnalando la situazione estrema. La risposta è stata che i turisti avevano spostato il tavolo per stare al sole. Alla mia richiesta di ripristinare la posizione corretta, comunque sicuramente in ogni caso eccessiva!, i responsabili del bar si sono rifiutati.

Noi, Cittadini senza attività turistiche o comunque commerciali, accettiamo certe “aperture” in periodo covid, ma anche i commercianti/baristi/ristoratori che beneficiano del 50% in più di plateatico devono darsi una regolata e aver rispetto di noi comuni Abitanti Resistenti, Resilienti, Sopravvissuti in questa meravigliosa città, un tempo rispettata e ora abbandonata senza che nessuno sappia proteggerla.

Ma dove sono i controlli? Non li vediamo mai.

E poi solo le multe possono – forse – far rispettare le regole. Ma bisogna che i vigili ci siano e si impegnino a darle, queste multe. E costantemente.

Abbiate rispetto per noi Cittadini!

Franca Simoli

Venezia