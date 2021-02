Incendio questa notte a Mestre. Nylon ora al posto del tetto mancante

Intervento dei vigili del fuoco questa notte in Via Pietro Mandricardo a Mestre-Venezia.

Sul luogo era scoppiato un incendio sul tetto di un’abitazione.

I pompieri arrivati con un’autopompa, un’autobotte, un’autoscala, un mezzo di supporto e 11 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme sezionando parte della copertura in legno.

Le fiamme si possono ritenere probabilmente innescate

da una canna fumaria.

Il fuoco ha coinvolto circa un quarto del tetto.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 3:30 con la copertura provvisoria del tetto con del nylon.

Nell’incendio nessuna persona è rimasta ferita.

Intervento dei vigili del fuoco questa notte in Via Pietro Mandricardo a Mestre-Venezia.

Sul luogo era scoppiato un incendio sul tetto di un’abitazione.

I pompieri arrivati con un’autopompa, un’autobotte, un’autoscala, un mezzo di supporto e 11 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme sezionando parte della copertura in legno.

Le fiamme si possono ritenere probabilmente innescate

da una canna fumaria.

Il fuoco ha coinvolto circa un quarto del tetto.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 3:30 con la copertura provvisoria del tetto con del nylon.

Nell’incendio nessuna persona è rimasta ferita.