In visita alla Marchesina Pia. Di Roberto Bellino

Il Marchesino Leonzio, fa una visita improvvisata alla Marchesina Pia sua cugina, la quale è intenta a raccogliere fiori in giardino e non se ne avvede.

Oh! Leonzio!….Sò contenta che me sì vignù a trovare,

però, assème che me senta, senò podarìa cascare….

me sì aparso a l’inproviso che go uncora el baticuore

a me sò sbianca intel viso e me xe tornà el tremore….

No ghè colpa cugin mio, no ve ghè da discolpare,

inte ‘e rece go’ un ronzìo ch’el me fa star tanto mae;

basta un gnente….un colpo forte, o na cicara che casca,

o col vento sbàte ‘e porte co’ xe tenpo de burasca….

Basta un…gnente e po, de colpo no sò gnanca cossa fare,

vago via de sentimento e me par quasi de mancare.

Proprio ieri un servitore che ghe xe cascà un bocàe,

el ga fato un gran rumore parché l’è ‘ndà xo pae scae,

a me ga ciapà un tremasso che credeva de morire,

quel fragore, quel fracasso nol m’ha fato più dormire.

E ieri l’altro el me dotore el m’ha ordinà un clistero

no ve digo che dolore…’ndà de oco un giorno intiero,

e dopo ‘l m’ha ordinà de sora dei lavaggi rinfrescanti

ogni dì ala stessa ora, sia dadrìo che sul davanti.

Cugin Leonzio, ve ringrassio chè vu sì vignù trovarme,

però desso mi ve àsso, vago in comoda a sfogarme.

R.B.