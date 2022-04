“Gravi disagi di questi giorni sul trasporto pubblico locale”. Di Monica Sambo e Alessandro Baglioni

Anche in questo fine settimana si sta assistendo a grandi disagi e disservizi nel trasporto pubblico di Venezia, in particolare per le isole di Burano e Murano.

Le code chilometriche agli approdi delle Fondamente Nuove, di San Zaccaria, di Murano e di Burano fanno sì che gli utenti siano costretti ad attese di ore per poter accedere ai mezzi, e facciano viaggi in condizioni disastrose.

Anche nel settore automobilistico ci sono molte problematiche di carenza di corse e sovraffollamenti, denunciate ripetutamente, ultima delle quali la grave carenza di corse della linea 5 Aeroporto-Venezia, per la quale abbiamo depositato la settimana scorsa un’interrogazione (che trovate in allegato).

Tale situazione è intollerabile e l’Amministrazione Comunale deve immediatamente porvi rimedio, potenziando il servizio adattandolo alle reali necessità della Città.

La Giunta pur avendo 91 milioni di avanzo di bilancio decide ancora di non potenziare i servizi nonostante il ritorno dei turisti, perché la logica di questa amministrazione è quella di togliere servizi alla cittadinanza . È inaccettabile !

I consiglieri comunali

Monica Sambo

Alessandro Baglioni