In cima a una gru per vedere i fuochi di Capodanno non riescono più a scendere: recuperati e sanzionati

Volevano vedere bene i fuochi d’artificio di Capodanno, nella notte tra il 31 e il primo gennaio, per questo due ragazzi, maggiorenni, sono saliti in cima a una gru edile di una casa in costruzione a Chioggia, in via Cicogna. Una trovata che gli è costata una sanzione, perché il problema, dopo il divertimento e il rischio, è sorto al momento di scendere.

Finito lo spettacolo pirotecnico infatti i due non sono più stati in grado di scendere e hanno dovuto chiedere aiuto. In loro soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco, verso mezzanotte, che li hanno recuperati e messi al sicuro. Sul posto le volanti della polizia di Stato. Per i giovani è scattata perlomeno la sanzione per inosservanza delle norme anti Covid relative al divieto di circolazione senza autocertificazione e giustificato motivo.