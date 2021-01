Furto in negozio di scarpe a Mestre: in frantumi la vetrina con tubo Innocenti

La scorsa notte le volanti della Polizia di Stato hanno bloccato un cittadino tunisino che aveva appena tentato un furto, l’ennesimo, ai danni del negozio di scarpe “TEMPORALY (DINO SELLIER)” sito in Via Galleria Teatro Vecchio.

Per niente discreto il piano del furto: il ladro aveva infranto la vetrina con un tubo innocenti.

A seguito della segnalazione dei rumori, le volanti sono intervenute ed hanno intercettato

il sospetto in Via Pepe.

L’uomo è stato bloccato ed identificato per il E.Y. I. cittadino tunisino del 1987, già noto alle forze dell’ordine, che presentava tagli alle mani dei quali non era in grado di dare alcuna giustificazione.

Considerato che sul luogo del reato erano presenti tracce di sangue, vista la corrispondenza delle descrizioni del soggetto fermato con le descrizioni fornite dal richiedente e che lo stesso era stato anche ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, lo straniero

è stato identificato e deferito in stato di libertà all’ A.G competente per il reato di tentato furto aggravato.

Questa mattina invece, le volanti hanno arrestato a Mestre M.S. veneziano del 1986, con precedenti per reati inerenti gli stupefacenti e contro il patrimonio, destinatario di un ordine di carcerazione per cumulo pene emesso dall’Ufficio Esecuzioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia

per il quale doveva scontare una pena di anni 6 mesi 6 e giorni 11.

L’uomo, rintracciato presso la sua abitazione, è stato condotto in carcere.