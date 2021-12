Domani i funerali del dj di Cavarzere morto per malore improvviso

Domani i funerali del dee jay di Cavarzere.

Claudio Rubinato aveva 51 anni e la sua grande passione era la musica che esercitava con estrema competenza come dee jay con il nome d’arte di “Claudio Simonetti”.

Giovedì alle 10, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Rottanova, l’ultimo saluto di tutti quelli che gli erano affezionati, ed erano molti.

Claudio, cavarzerano, lavorava i campi e suonava nelle feste come dj, e domenica sera è stato colto da un malore fatale nella sua casa di Rottanova.

Gli amici lo aspettavano al Costa, il locale di San Martino di Venezze dove Rubinato si era esibito la sera prima. Lo hanno chiamato ma lui aveva risposto che non si sentiva bene. Alle 21.30 il malore fatale.

Il messaggio degli amici:

Claudio Rubinato ieri sera hai suonato al Costa.

Oggi ti aspettavamo nuovamente per passare qualche ora in compagnia.

Siamo increduli, senza parole e con un immenso dolore al cuore.

E li ti porteremo per sempre, perché sei stato un grande amico e un grande dj.

Grazie per la stima e la fiducia che hai sempre avuto in noi in tutti questi anni.

Grazie della tua preziosa collaborazione.

Ma il grazie piu’ grande va a te per il ragazzo buono, onesto, sincero e disponibile che eri.

Farai sicuramente ballare gli angeli lassu’ ma qui lascerai un vuoto immenso.

Ciao caro amico — at Costa café.

Il 51enne mancherà a tutti quelli che l’hanno conosciuto che ora ricordano la disponibilità, la generosità e la gentilezza che lo distinguevano.

E sono infatti un’infinità i messaggi di cordoglio giunti nelle ultime ore.

Claudio aveva raggiunto un’ottima notorietà con le feste nei locali. L’ultima, purtroppo, sabato.

Era nel Comitato cittadino di Rottanova ed era estremamente attivo per la comunità.

La sua improvvisa scomparsa lascia nel più profondo dolore la moglie, il figlio, e i genitori.

Domani le esequie, mentre questa sera (mercoledì) alle 20, sempre nella chiesa di Rottanova, verrà recitato il rosario in sua memoria.