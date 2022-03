Fedez sta male, lo rivela con le lacrime in una storia su Instagram. Fan preoccupati

Fedez sta male, lo ha rivelato oggi con una storia sui social, provato e con le lacrime agli occhi. “Mi è stato diagnosticato un problema di salute” ha rivelato al pubblico con una story, “che richiede un percorso”. E più le parole del cantante uscivano più la voce si rompeva per la commozione, fino alle lacrime. Tutto in diretta su Instragram. Il rapper è seduto sul divano e mentre parla muove le mani, gesticolando per l’emozione.

“Faccio questo video – ha iniziato Fedez – credo un po’ per esorcizzare e tirare fuori un po’ di cose. Nella speranza che possa far bene anche a me”. Una pausa prima di ricominciare daccapo, perché le parole escono a fatica e l’argomento è molto delicato. Si guarda le mani il cantante, mentre ricomincia a parlare: “Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, ma per fortuna è stato trovato con un grande tempismo, il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento anche di raccontare, non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli”.

Il cantante spiega di voler raccontare in futuro quella che definisce una “nuova avventura” con gli occhi lucidi.

“Quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere storie di altre persone mi ha dato conforto” e quindi “se questo mio racconto riesce a dare conforto anche solo ad una persona che non è circondata da così tanti affetti com’è la mia bellissima famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità, e riesco a conferirgli un senso, cosa che a tratti non si riesce a dare”.

Fedez parla anche della sua modalità di comunicazione tramite i social di questi anni, che definisce “un album di ricordi condiviso”, mentre la voce è rotta per l’emozione. “Solo ora mi rendo conto dell’importanza di essere riuscito a strappare un sorriso dall’altra parte dell’apparecchio a chi stava affrontando un momento difficile, perché in questo momento quell’album condiviso sarà anche la mia forza e servirà a strappare un sorriso anche a me”.

Visibilmente provato in volto, il rapper dice di “non essere abbastanza lucido per andare oltre” ma di essere “Pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato. Ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, tutti i miei amici e la mia famiglia. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi il più presto possibile.”

Una storia che ha naturalmente preoccupato i fan del cantante e che anticipa l’annuncio di Fedez aver acquistato, con la propria fondazione, un automezzo speciale per il trasporto di medicinali che sarà donato alla Croce rossa per aiutare la popolazione ucraina. Un gesto di beneficenza.