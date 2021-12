Ennesima tragedia sugli sci: muore a 15 anni

Morire a 15 anni dopo una caduta sulle piste da sci. Il ragazzo si trovava a lezione con il maestro.

Il dramma è avvenuto domenica mattina quando un ragazzo ha perso la vita per una caduta sulle piste da sci a soli 15 anni.

Il terribile incidente è avvenuto nella tarda mattinata ad Alagna Valsesia (Vercelli).

Il ragazzino era in un gruppo con il maestro: a causa di una caduta ha riportato gravi traumi alla testa ed è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Novara dove, nonostante i tentativi dei medici, è morto.

Sul posto era intervenuta una pattuglia specializzata del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che, dopo avere stabilizzato il ragazzo, ha provato a rianimarlo.

Il ragazzo era dotato di tutte le attrezzature previste per lo sci, a partire dal casco.

Inoltre si trovava in gruppo con altri ragazzi, e le condizioni della neve erano ottimali, tanto che sulle piste valsesiana c’erano molti altri sciatori.

Le indagini sono in corso per risalire ad eventuali responsabilità nell’incidente, e per accertare che le dotazioni che possedeva la vittima per l’attività sportiva fossero conformi agli standard di sicurezza.

L’incidente è avvenuto all’interno dell’area delle piste, accanto ad un percorso classificato come ‘rosso’, quindi di difficoltà medio alta.

La vittima faceva parte di un gruppo di altri ragazzi accompagnati dal maestro ed è stato individuato dalle squadre di soccorso pochi metri fuori dalla pista.

Ad intervenire, per primi, i militari della squadra specializzata del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, che pattugliano quotidianamente le piste di Alagna per un servizio di vigilanza e primo soccorso; a loro si sono aggiunti, in attesa dell’eliambulanza, altri due addetti della società che gestisce le piste.

“Monterosa 2000 si stringe intorno alla famiglia di questo povero ragazzo”, è il messaggio della società che si occupa degli impianti di risalita.