Dove trovare parcheggio all’aeroporto di Venezia Marco Polo Tessera

L’aeroporto di Venezia Tessera, più noto in Italia e nel mondo come aeroporto Marco Polo, è il più importante della zona, si trova a poco più di dieci chilometri da Venezia città e si raggiunge facilmente sia dalle maggiori città venete, sia dai paesi esteri confinanti, tanto da essere considerato un importante punto di transito.

Ogni giorno, migliaia e migliaia di viaggiatori partono dall’aeroporto di Venezia a bordo di voli nazionali e internazionali, soprattutto in merito alla presenza di numerose compagnie aeree low cost, ideali soprattutto per chi viaggia spesso, sia per piacere che per lavoro.

Per spostarsi più facilmente, la soluzione ideale è quella di raggiungere l’aeroporto in auto, evitando quindi di ricorrere a taxi o mezzi pubblici, con il vantaggio di ridurre i tempi e rendere più semplice il trasporto dei bagagli.

Trovare parcheggio all’aeroporto Venezia Marco Polo Tessera non comporta alcuna difficoltà, e la possibilità di scegliere direttamente online la soluzione preferita per parcheggiare, prenotando addirittura il posto, è sicuramente di aiuto per non perdere tempo inutilmente alla ricerca di un parcheggio.

Confrontare le soluzioni disponibili per il parcheggio dell’auto

Come abbiamo detto, la possibilità di parcheggiare in una della aree disponibili in prossimità dell’aeroporto è da considerarsi la migliore, considerando che i parcheggi situati a ridosso dell’aeroporto si trovano ad una distanza massima raggiungibile a piedi in una decina di minuti. Secondo le preferenze personali, si può sistemare l’auto nell’area di parcheggio preferita, per poi recarsi in aeroporto con il sevizio di navetta, oppure, per ridurre ancora di più i tempi ed evitare di dipendere da altri mezzi, è possibile chiedere che la propria auto venga ritirata e sistemata in parcheggio da un operatore.

Prenotare il proprio parcheggio preferito all’aeroporto di Venezia è davvero semplicissimo, non c’è altro da fare che controllare i posti disponibili nelle diverse aree situate nei dintorni della struttura, e individuare il più adatto alle proprie necessità.

Alcune aree di parcheggio usufruibili direttamente da internet permettono di accedere anche a diversi altri servizi aggiuntivi, ad esempio il lavaggio auto o il valet, ovvero la possibilità di farsi accompagnare da un operatore fino all’imbarco.

Sicurezza e comodità per il parcheggio in aeroporto

Utilizzare il servizio di prenotazione online, oltre a poter confrontare diverse soluzioni e scegliere la più adatta, è senza dubbio una soluzione molto comoda e sicura. Tutti i parcheggi che possono essere prenotati tramite web sono garantiti per l’elevato livello di sicurezza e i controlli sempre attivi. Alcuni sono inoltre dotati di servizi aggiuntivi, dall’autolavaggio alle postazioni per automobilisti diversamente abili.

Si raccomanda sempre, quando si pianifica un viaggio con partenza in aereo da Venezia, di evitare i parcheggi abusivi o le aree incustodite, per non incorrere in problemi di diverso genere: dal rischio di trovare l’auto danneggiata, alle sanzioni e perfino ai furti.

Le aree di parcheggio intorno all’aeroporto di Venezia sono numerose, inoltre la prenotazione online può essere effettuata anche con notevole anticipo, evitando il rischio del tutto esaurito, che spesso si verifica in alta stagione.