Donna in stato confusionale con la bimba in carrozzina in mezzo alla strada tra le auto che sfrecciano

Una scena incredibile, a detta di quelli che l’hanno vista e raccontata: una donna che spinge la carrozzina con un bimbo tra le auto che sfrecciano in tangenziale. Poteva trasformarsi in un attimo in una tragedia di grandi dimensioni invece, per fortuna, è andata miracolosamente bene. La donna, che si scoprirà poi essere una straniera in stato confusionale, procedeva lentamente, da sola, a piedi sulla tangenziale di Treviso, spingendo un passeggino in mezzo alle auto che sfrecciavano in tangenziale.

In un attimo, sabato poco dopo le 14, la polizia locale di Treviso è stata subissata di chiamate di automobilisti allarmati e spaventati che chiedevano aiuto per la situazione. Alcuni di loro hanno anche confermato di aver sfiorato la signora scansandola solo “all’ultimo”. La donna camminava sulla corsia di sorpasso in direzione Paese. Gli agenti intervenuti hanno accertato che le due, la madre e la piccola, non si sono neanche rese conto dei pericoli. La bimba dormiva e la mamma semplicemente “non era in se”.

La donna, una trentenne di nazionalità nigeriana, è stata presa in carico dai medici anche se all’apparenza non avrebbe problemi fisici.