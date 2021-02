Covid ospedaliero a Venezia in ripresa: 22 ricoveri in due giorni

Covid Venezia, numeri in ripresa di riflesso agli indicatori che arrivano dalla situazione regionale e nazionale.

22 altre persone si sono ricoverate in due giorni nelle strutture del Veneziano.

I nuovi casi, ormai da qualche giorno tornati sopra il centinaio in 24 ore, nell’ultimo bollettino sono 119.

I ricoveri tra Ulss 3 e Ulss 4, con le nuove 22 persone avviate nei reparti dai pronto soccorso nelle ultime 24 ore, sono arrivati a 140.

12 pazienti occupano un letto di terapia intensiva.

I morti, nel monitoraggio dalle 17 di lunedì alle 17 di martedì, sono 2.

Gli attualmente positivi nel Veneziano sono 3.805, quota che indica un aumento di circa un centinaio in tre giorni.

Situazione in Veneto.

Il report di martedì 23 febbraio 2021 indica che riprendono a crescere i contagi Covid e anche i ricoveri in Veneto.

Dopo i numeri di ieri che facevano sperare in una tendenza al ribasso (erano 509 casi) i nuovi contagi sono tornati sopra ai mille al giorno.

I nuovi positivi al virus in 24 ore in Veneto sono 1.062.

I decessi in 24 ore sono stati 21, per un numero complessivo di 9.742 vittime.

Il dato più negativo riguarda però la ripresa dei ricoveri: sono 46 in più i pazienti Covid nei reparti non critici degli ospedali in 24 ore.

In terapia intensiva risultano in crescita (+3) anche i malati in terapia intensiva che ora sono 139.

L’aumento dei ricoveri non si registrava in Veneto dal primo gennaio scorso.

“Non sottovaluterei questo dato, perché ci preoccupa – ha detto Luca Zaia – E’ il primo giorno di risalita”.

(foto da archivio)