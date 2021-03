Covid, nell’aggiornamento dei dati di oggi numeri alti e Rt in rialzo

Covid, numeri ancora molto alti nell’aggiornamento di oggi, mercoledì 31 marzo.

Sono 23.904 i nuovi positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i nuovi dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.017.

Sono invece 467 le vittime in un giorno. Ieri i morti erano stati 529.

(Nei dati sono compresi quelli della Sicilia, che ieri non li aveva comunicati).

Per quanto riguarda il numero dei test: sono 351.221 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 301.451.

Il tasso di positività è del 6,8%, in aumento del 1,5% rispetto a ieri, quando era al 5,3%.

Per quanto concerne le persone ospedalizzate, invece, sono 3.710 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 6 meno di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 283 (269 ieri). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 29.180 persone, in calo di 51unità rispetto a ieri.

Dall’inizio della pandemia in totale i casi sono 3.584.899, in totale i morti sono invece 109.346 .

Gli attualmente positivi sono 562.508 (-324 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 2.913.045 (+23.744), in isolamento domiciliare ci sono 529.618 persone (-267 ).

