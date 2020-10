Covid in Veneto, i dati di oggi: + 561 contagi in 24 ore

Covid in Veneto, i dati di oggi seguono il balzo in avanti del numero di contagiati nella Regione che ieri avevano toccato, per la prima volta dopo mesi, il numero di 595.

In Veneto nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 561 contagi ed è cresciuto il numero delle vittime.





Sono 7 i morti in un giorno. La grande ripresa dei contagi ha fatto totalizzare oltre 1.150 nuovi positivi in 48 ore.

I numeri sono quelli ufficiali della Regione del Veneto. Tra pochi minuti il presidente Zaia farà il punto sulla situazione.

I contagi in forte crescita anche in Veneto, dove sono ufficiali 561 nuovi casi di positività al Coronavirus in un giorno, fanno schizzare il numero totale a 31.065 dall’inizio dell’epidemia.





Le 7 vittime di oggi portano il dato dei morti (tra ospedali e case di riposo) a 2.216.

I soggetti in isolamento in Veneto salgono a 11.625 (+344), dei quali 3.465 positivi al Sars Cov2.

Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverate 325 persone (+21), nelle terapie intensive 29.