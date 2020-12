Coronavirus Venezia, mai così: 23 morti in 24 ore

Coronavirus a Venezia che sembra riprendere recrudescenza proprio in un momento in cui tutti si attendono un affievolimento della curva.

23 morti in 24 ore: un’infinità di vittime.

Mai così tanti nella nostra provincia dall’inizio della pandemia. Un decesso ogni ora, quasi. Ma non sono numeri ma persone: un parente di un nucleo famigliare che chiude gli occhi, un affetto che si perde, per il solo fatto di aver contratto il virus, non è un numero.

E’ un record di morti, in un accostamento espressivo che pare un ossimoro.

Era il 25 novembre

quando si raccontava la vetta di 20 morti in un giorno come exploit di un livello di aggressività del Covid mai toccato prima. Oggi ne contiamo 23.

Il veneziano registra 741 croci dall’inizio della pandemia.

E se servisse un’altra prova a dimostrazione del fatto che il virus non è in fase regressiva, come ci si aspetterebbe, il diario di giornata di snocciola 561 nuovi casi di positività.

561 nuovi casi dopo due mesi di battaglia contro la seconda ondata con le restrizioni conseguenti pare un’assurdità.

Pur nell’accettazione di tutte le spiegazioni del governatore Luca Zaia, il dibattito è sempre più centrato sulla mancanza di misure “drastiche” di contenimento del Veneto fino ad oggi.

Si contano oggi 10.061 attualmente positivi.

Nei nostri ospedali





sono ricoverate 544 persone di cui 60 in un letto di terapia intensiva.

Sul fronte delle situazioni specifiche assieme al mondo delle case di riposo ci sono sempre preoccupazione e attenzione per il pianeta scuola.

99 classi nel Veneziano si trovano alle prese attualmente con almeno un contagio in classe.

Viene segnalata la chiusura della materna Girasole di Campalto per casi di positività tra gli operatori.

Viene chiusa invece una classe delle elementari Collodi per positività di uno scolaro.

Chiusa anche la scuola media Michelangelo a Jesolo per ordine del sindaco Valerio Zoggia. Previsti i test per tutte le 22 classi dopo la scoperta di alcune positività.

(foto di archivio: infermiere, reparto ospedaliero / credits: lavocedivenezia.it / articolo: Coronavirus Venezia, mai così: 23 morti in 24 ore / cat.: coronavirus venezia, covid, decessi, veneto / 10/12/2020)