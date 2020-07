Coronavirus: Hong Kong ordina mascherine obbligatorie anche all’aperto. Ultima ora

Coronavirus che torna a mordere a Hong Kong. L’uso della mascherina nei luoghi pubblici sarà nuovamente obbligatorio a Hong Kong da mercoledì.

Questo l’annuncio del segretario capo dell’amministrazione, Matthew Cheung, sottolineando che “la situazione epidemica a Hong Kong è straordinariamente grave”.

Le altre misure prese per contrastare la nuova ondata di contagi includono il divieto di assembramenti di oltre due persone nei luoghi pubblici e l’obbligo per i ristoranti di servire solo pasti da asporto.

Sotto l’aspetto dei contagi, oggi Hong Kong ha registrato oltre 100 nuovi casi di coronavirus per il sesto giorno consecutivo. Il dato è stato appena diffuso dalla Cnn.

Le mascherine dovranno essere indossate sia nei luoghi pubblici al coperto, sia all’aperto almeno fino al quattro agosto.

Per i trasgressori è prevista una multa per l’equivalente di 645 dollari verso chi non rispetterà l’ obbligo.

Sono esentati i bambini sotto i due anni e chi ha problemi di salute.

Inoltre, le strutture considerate “ad alto rischio”, come le piscine ed i centri sportivi, saranno chiusi.

“Sacrificate la convenienza a breve termine per la salute a lungo termine”, ha detto Cheung, sottolineando che il governo sta seguendo la giusta strategia per far fronte all’emergenza coronavirus.