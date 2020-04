Coronavirus: incidenti diminuiti di 2/3 nel comune di Venezia

Emergenza Coronavirus, cala il numero degli incidenti stradali. I dati della Polizia locale.

Sul territorio del Comune di Venezia cala il numero degli incidenti stradali. E’ l’effetto dell’emergenza Coronavirus, in particolare delle misure urgenti di contenimento per il Covid-19 che, soprattutto a causa della limitazione degli spostamenti, ha determinato un calo di sinistri pari all’80 per cento rispetto al 2019. Il periodo preso in considerazione è quello compreso tra l’8 marzo, data del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e l’8 aprile.

L’anno scorso – questi i dati forniti dal Comando della Polizia locale – gli incidenti stradali erano stati 97, quest’anno 21. Delle 44 persone coinvolte ne sono rimaste ferite 13, tra queste una sola è stata ricoverata con prognosi riservata.

La fascia oraria di maggior incidentalità è tra le ore 7 e le ore 9 del mattino, mentre martedì è il giorno della settimana nel quale si registra il maggior numero di sinistri. Circa i due terzi dei soggetti coinvolti sono maschi (31), 13 le donne.

Le violazioni al Codice della strada riscontrate a seguito degli incidenti sono riconducibili nella gran parte al mancato rispetto della velocità indicata, 27 verbali, mentre per le mancate precedenze sono state elevate 10 sanzioni.

Nel corso del mese caratterizzato dall’emergenza – questi gli ultimi dati forniti dal Comando della Polizia locale – si registrano anche una guida in stato di ebbrezza, un autista pizzicato alla guida senza patente e un’omissione fortunatamente senza alcuna conseguenza sulle persone, ma con danni ad altri veicoli.