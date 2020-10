Coronavirus, la situazione dei contagi in Veneto e a Venezia di oggi, martedì 27 ottobre 2020.

Aumentano i positivi al Covid-19, un trend che attraversa tutto il paese e anche il Veneto non fa eccezione.

Questa mattina si registrano 1.036 nuovi casi di positività al coronavirus nella regione Veneto, di questi 170 si trovano nella provincia di Venezia, dove si registra anche un decesso per covid-19.





In Veneto il il numero dei contagi è arrivato a 19.517. A Venezia, intesa come provincia, il numero dei casi positivi, ad oggi, è di 2.885.

Di questi la maggior parte, circa il 97% sono asintomatici, non accusano sintomi. Nonostante questo, resta prioritario contenere la diffusione del virus affinché il numero di pazienti che necessitano di cure ospedaliere non aumenti ulteriormente, come spiegato dal presidente del Veneto, Luca Zaia. Ed è un numero che, seppur lentamente, continua a salire anche in Veneto.

Infatti, guardando i ricoveri, sono 837 i pazienti covid che oggi sono in cura negli ospedali veneti, dei quali 747 positivi (di cui 83 gravi) e 90 negativizzati (5 si trovano in terapia intensiva).





In provincia di Venezia ci sono, in ordine decrescente, 38 persone ricoverate per coronavirus a Dolo (4 gravi), 37 si trovano all’ospedale dell’Angelo di Mestre (5 gravi), 28 sono a Venezia centro storico, al SS. Giovanni e Paolo (di cui in 2 in terapia intensiva), 21 a Jesolo, 17 a Villa Salus, 1 grave a Mirano, 1 al Fatebenefratelli, e rispettivamente una terapia intensiva a San Donà e 1 a Portogruaro.

NELLE ALTRE PROVINCE VENETE: PIU’ CASI A PADOVA

Il maggior numero di nuovi contagi da covid-19 si registra a Padova (+250), seguita da Treviso (+196).

Ecco il numero di positivi al coronavirus in tutte le province venete e l’incremento dei casi rispetto a ieri pomeriggio alle 17, 26 ottobre 2020.

Padova: 3565 (+250)

Treviso: 4051 (+196)

Venezia: 2885 (+170)

Verona: 2259 (+119)

Vicenza: 3549 (+186)

Belluno: 1354 (+27)

Rovigo: 394 (+69)