Controlli anti-droga a Venezia: giovane di Castello si butta in acqua per sfuggire ai carabinieri

Controlli notturni anti-droga anche a Venezia.

Un giovane di Castello si è buttato addirittura in acqua per sfuggire ai carabinieri-

E’ accaduto ieri notte, quando i militari del Nucleo Operativo di Venezia e dei Carabinieri della Stazione di San Marco, in un servizio per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato e deferito un giovane abitante di Castello.

Il giovane veneziano è stato trovato in possesso di 20 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashis e marijuana e di banconote di piccolo taglio.

All’atto del controllo il ragazzo ha anche cercato di darsi alla fuga, scappando per le calli della città.

E’ stato inseguito e la rocambolesca corsa è finita

con fuggitivo che ha messo in pratica il piano estremo di buttarsi in un canale appena si è accorto che la strada era finita.

Bloccato, è stato condotto in caserma per le formalità di rito, e porre sotto sequestro la sostanza da spaccio.

Ad oggi sono in atto altre indagini, tramite la fitta rete di video sorveglianza della polizia locale, per definire altri favoreggiatori.

