Controlli a Venezia, scoperti tre appartamenti per turisti abusivi a Castello

Controlli di Polizia locale e Guardia di Finanza su attività ricettive di Venezia: scoperte tre attività abusive e scoperti tre lavoratori “in nero”.

Alla ripresa del turismo di massa tornano così i mali “classici” del settore.

Venerdì pomeriggio la Polizia locale di Venezia ha bussato in tre strutture del sestiere di Castello, due appartamenti e un bed and breakfast.

Si è avuta così conferma che nessuna delle tre le strutture aveva i requisiti per poter esercitare.

La Guardia di Finanza ha poi accertato che vi lavoravano persone “in nero”.

La capacità di accoglienza totale era di 20 persone.

L’epilogo vede una denuncia per aver fatto lavorare personale senza le regolari prescrizioni in materia di lavoro e sanzioni elevate per un totale di 20mila euro.

L’attività delle tre strutture ricettive abusive derivava quasi completamente da prenotazioni giunte via internet.