Consegna delle Benemerenze Sportive del Veneto

Mercoledì 29 settembre, presso il Palazzo della Ragione di Padova, alle ore 18:30, si svolgerà la cerimonia di consegna delle “Benemerenze Sportive” 2018/2019.

“Onorare chi ha onorato lo sport”.

Con questa frase il Presidente del CONI Veneto Dino Ponchio presenta la Cerimonia delle Benemerenze Sportive. evento che si svolgerà a Padova presso il Palazzo della Ragione mercoledì 29 settembre.

Dino Ponchio renderà merito a coloro che hanno onorato lo sport, diffondendo l’eccellenza veneta non solo in Italia ma anche nel mondo.

La manifestazione vedrà coinvolti atleti, dirigenti, tecnici e società, a dimostrazione di quanto il mondo dello sport sia composto da molteplici figure e di come gli atleti d’élite riescano a esprimere il loro talento grazie al lavoro del sistema di base.

Nel 2020 non è stato possibile effettuare le premiazioni causa pandemia Covid-19 e quindi quest’anno verranno celebrate – in via eccezionale – due annate (2018 e 2019).

A premiare saranno Dino Ponchio e il suo predecessore Gianfranco Bardelle.

I riconoscimenti saranno i seguenti: Stelle al Merito Sportivo per i dirigenti, Medaglie al Valore Sportivo per gli atleti, Palme al Valore Tecnico per gli allenatori.

Un momento davvero significativo per il mondo dello sport veneto, con il quale il CONI vuole esprimere la sua vicinanza a tutti coloro che ne fanno parte.

Una festa per lasciarsi alle spalle un biennio davvero nefasto e guardare al futuro con fiducia e rinnovato entusiasmo.

All’evento presenzieranno il Presidente CONI Nazionale Giovanni Malagò, il Sindaco della città di Padova Sergio Giordani e il Governatore della Regione Veneto.

L’evento sarà trasmesso in diretta a partire dalle ore 18:30 sulla nuova pagina Facebook CONI Veneto @CONIVeneto.