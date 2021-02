Consegna delle chiavi della sede di via Modugno della stazione carabinieri di Jesolo

Consegnate ufficialmente dal sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, le chiavi della nuova e provvisoria sede dei carabinieri in via Modugno. Il sindaco ha formalmente aperto la caserma con la consegna simbolica delle chiavi al comandante di stazione, luogotenente Roberto Tagliari, alla presenza del comandante della compagnia di San Donà di Piave, capitano Daniele Brasi.

L’edificio, che si trova nell’area di Isola Blu, appositamente adattato in base ai bisogni dell’Arma e concesso in comodato d’uso dal Comune per il tempo necessario, fungerà da caserma temporanea fino al completamento dei lavori alla stazione di via Cesare Battisti, sede ufficiale dell’Arma a Jesolo.

Il sindaco ha voluto sottolineare l’importanza del mantenimento del presidio nel territorio con un fattivo impegno da parte dell’amministrazione comunale che si è rivelata sensibile alla necessità di sicurezza della città e dei servizi alla popolazione. Il primo cittadino ha anche evidenziato la durevole e apprezzata collaborazione con i carabinieri.

Alla breve cerimonia hanno preso parte anche il vicecomandante della polizia locale di Jesolo, commissario capo Stefano Bugli e il presidente dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo di Jesolo, Giancarlo Marangon.

La stazione di Jesolo, attraverso il suo nuovo presidio sul territorio, proseguirà così la propria funzione di punto di riferimento per la comunità, l’azione di controllo del territorio e le connesse attività istituzionali garantendo la ricezione del pubblico e il servizio al cittadino che potrà trovare risposte concrete alle proprie esigenze.