Comune di Chioggia e Gruppo SAVE insieme per lo sviluppo della Urban Air Mobility

Il Sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, che ha delega all’innovazione, e l’Amministratore delegato del Gruppo SAVE, Monica Scarpa, nel corso di un recente incontro, hanno condiviso l’interesse e l’impegno per lo sviluppo della mobilità futura attraverso l’impiego di droni.

Il Gruppo SAVE è attivo su molteplici progetti di Urban Air Mobility focalizzati sulla progettazione e lo sviluppo di una mobilità sostenibile in coordinamento con ENAC e ENAV e in collaborazione con stake holder interessati, anche in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. Tra i progetti, vi è la realizzazione di una vertiporto per droni a energia elettrica finalizzati al trasporto di passeggeri.

Il Comune di Chioggia intravvede interessanti opportunità di connessione diretta tra l’aeroporto veneziano e la città, nel cui comprensorio potrebbe essere realizzato un vertiporto dedicato a questi nuovi efficienti collegamenti. L’obiettivo è duplice, da un lato sviluppare le capacità attrattive di Chioggia offrendo nuovi e innovativi sistemi per visitare la laguna e le sue bellezze, dall’altro creare un punto di connettività intermodale rapido ed efficace con il Marco Polo e non solo.

«Droni come fossero taxi per merci e per persone: il mio impegno è che questa importante sperimentazione veda anche Chioggia protagonista, da città “dimentica” a città che pensa al futuro – il commento del sindaco di Chioggia Mauro Armelao –, Val Da Rio e l’Isola dell’Unione, ad esempio, potrebbero essere dei luoghi adatti per la realizzazione di una vertiporto ovvero una stazione di arrivo e di partenza di questi air taxi”.

“Sono contentissimo di questo incontro con SAVE, che ho chiesto personalmente, e con cui si svilupperà un percorso interessante. Questo è il futuro prossimo, non fantascienza. Questi progetti sono già una realtà in alcuni paesi – prosegue il sindaco Armelao – , quindi ho chiesto che anche Chioggia sia un punto di arrivo e di partenza per i collegamenti del prossimo futuro, per connettere la nostra città ad altre città, ospedali e punti di interesse. La stessa SAVE ha confermato che ci sarà un’accelerazione su questo progetto: tant’è che hanno accolto con favore la nostra richiesta di inserire Chioggia in questa rete di collegamenti, che verrà sviluppata nella nostra regione. Non potevamo trovarci esclusi o

impreparati su un progetto così ambizioso, che farebbe uscire in parte Chioggia dall’isolamento. Il futuro partirà anche da Chioggia!».

«Il nostro Gruppo è impegnato nello studio e progettazione di vertiporti, infrastrutture

indispensabili per l’utilizzo di velivoli elettrici a decollo verticale per una mobilità inter-city

che favorirà il decongestionamento del traffico nei centri urbani. Ci fa piacere che anche il Comune di Chioggia, come già il Comune di Venezia che ha siglato con ENAC un protocollo d’intesa per lo sviluppo di collegamenti con droni, abbia manifestato il suo interesse per una modalità di trasporto che rappresenta il futuro per gli spostamenti nelle aeree urbane» – commenta Monica Scarpa, Amministratore Delegato del Gruppo SAVE.

Il Sindaco Armelao e i vertici del Gruppo SAVE hanno pianificato nel breve ulteriori incontri

di approfondimento.