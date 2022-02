Come utilizzare Dem e Newsletter in modo strategico

Dem e Newsletter sono due potentissimi strumenti di marketing che molto spesso, a causa di alcune caratteristiche comuni, vengono confuse tra loro.

In questo articolo ci occuperemo di analizzare le principali differenze tra dem e newsletter in modo tale da capire come trarre il massimo dei vantaggi da entrambe.

Utilizzare la Newsletter

La newsletter viene definita come una sorta di aggiornamento periodico da parte dell’azienda verso i propri clienti o lettori, con lo scopo di instaurare e mantenere un rapporto costante di reciproca fiducia.

La cadenza delle newsletter può essere stabilita secondo le proprie esigenze. Tuttavia, le forme più comuni sono:

– settimanali

– bisettimanali

– mensili

È possibile scegliere la cadenza che si preferisce, tenendo in conto che gli estremi non sono mai raccomandati in questo ambito. Le newsletter giornaliere possono annoiare i clienti portandoli a cestinare la mail ancora prima di leggerla. Quelle mensili, o inviate ogni due mesi, invece, possono essere troppo sporadiche e con questa linea si rischia spesso di perdere gli iscritti.

Può sicuramente tornare utile, durante la programmazione di un calendario editoriale per l’invio di newsletter, sapere che il 47%, quindi quasi la metà, delle persone annulla la sottoscrizione alla newsletter a causa delle troppe mail ricevute.

Gli obiettivi principali di una newsletter sono:

– aumentare le visite al proprio blog

– fare personal branding

– spingere il cliente a comprare un prodotto o on servizio

– mantenere un costante rapporto con i propri clienti/lettori

Utilizzare la Dem

La Dem (Direct Email Marketing) è un altro strumento di marketing digitale molto simile per alcune caratteristiche alla newsletter, ma con scopi e utilità molto differenti.

L’obiettivo della dem, infatti, è il raggiungimento di specifici fini commerciali, senza l’utilizzo di eccessivo materiale informativo. Si tratta dunque di “direct email marketing”, incentrato principalmente sulla vendita di un servizio o di un prodotto.

A differenza delle newsletters, la dem non ha una cadenza specifica, in quanto la presenza di messaggi promozionali nella casella elettronica dei propri clienti potrebbe risultare anche invadente, e allontanare l’azienda dal proprio obiettivo.

I principali obiettivi di chi utilizza la dem sono quelli di raggiungere la propria buyer personas attraverso contenuti commerciali indirizzati in modo diretto alla vendita. Una dem realizzata ad hoc, studiata nei minimi dettagli e redatta con l’aiuto di un copywriter, scaturisce i risultati desiderati anche con un unico invio.

Dem e Newsletter

A questo punto, è possibile riassumere la principale differenza di utilizzo di newsletter e dem in questo modo: mentre la prima punta a instaurare e a mantenere il contatto con i propri clienti/lettori, tramite email periodiche informative, la dem viene utilizzata per la realizzazione concreta delle vendite.

Per fruire di questi due strumenti in modo strategico, non è necessario scegliere tra uno dei due, ma piuttosto cercare di integrare l’uno all’altro.

Un’ottima strategia, ad esempio, potrebbe essere di impostare una cadenza settimanale di newsletter, in modo tale da mantenere un rapporto con i propri clienti, ed utilizzare la dem in casi specifici per ottenere più conversioni.