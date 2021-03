Ciclabile sul Terraglio: dove passano i mezzi di emergenza? Lettere.

Gentile Cronista,

sono un veneziano che si è trasferito a Mogliano Veneto, e lavorando a Venezia compio tutti i giorni la strada del Terraglio. È stata realizzata una pista ciclabile da via Gatta verso Mestre portando via quasi la metà dello spazio stradale di dove prima circolavano le macchine

e verrà allungata di circa 440 metri: le corsie sono state sfiancate, come è possibile vedere nella foto, e sono talmente strette che se ci dovesse essere un’emergenza non so proprio dove possano trovare spazio i mezzi, ad esempio quelli degli spazzini, ma soprattutto le ambulanze o i vigili del fuoco, se non mandando

le vetture che arrivano da Mestre nel fossato.

Chiedo e auspico vi sia qualcuno che vada a fare un sopralluogo nella zona prima che succeda qualcosa di spiacevole o pericoloso.

Un tassista veneziano