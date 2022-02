Bambino morto dopo la caduta a scuola: maestra condannata assolta in II grado

Bambino di cinque anni e mezzo morto dopo la caduta nelle scale a scuola: un fatto che aveva profondamente toccato l’Italia.

La tragedia accadde a fine 2019. Poco prima delle 10 il bambino ottenne dalla maestra il permesso per andare in bagno.

Forse sentendo altre voci di coetanei che andavano in palestra – si è ipotizzato – il bimbo salì su una sedia girevole con le rotelle per sporgersi dalla balaustra, cadendo nella tromba delle scale.

La caduta non lasciò scampo. Il volo da un’altezza di circa 13 metri fu fatale al piccolo.

In primo grado la maestra, di 43 anni, fu condannata a una pena di un anno, con sospensione condizionale, per concorso in omicidio colposo.

Ieri invece, in Appello, la maestra è stata assolta da quell’accusa.

La disgrazia avvenne nella scuola Pirelli di Milano l’8 ottobre 2019.