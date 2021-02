“Baby gang” e spaccio di droga, Pd: “La città nel degrado”

(Riceviamo e pubblichiamo).

Quello che è successo lunedì scorso a Mestre in Riviera XX

settembre e a Venezia nei pressi della Salute è l’ennesimo atto violento messo

in scena da ragazzini, spesso minorenni, che agiscono indisturbati.

Non si tratta di episodi sporadici, come cerca di far

intendere il Comune scaricando, ancora una volta, la responsabilità solo ed

esclusivamente sui singoli.

“Certo, queste azioni violente vanno punite – commenta Giorgio Dodi, segretario del PD comunale – Ma se si continua

a minimizzare quella che è espressione di un disagio profondo, se si continua a

semplificare il fenomeno anziché analizzarlo nella sua complessità e agire di

conseguenza, ebbene: non finirà mai. Anzi, assisteremo ad un’escalation di

violenza senza precedenti come di fatto è quello che sta accadendo in questi

giorni”.

Ampie zone della città subiscono episodi di degrado: scene di ordinaria follia come

quelle di lunedì scorso si affiancano al problema mai risolto dello spaccio di

droga che avviene spesso in pieno centro e sotto la luce del sole. E’ questa la

sicurezza tanto sbandierata dal sindaco Brugnaro? Mai come ora i residenti percepiscono

un senso di insicurezza, per loro e per i loro figli completamente abbandonati

da chi dovrebbe garantire servizi e politiche dedicate ai giovani, a maggior ragione

ora in questo momento di emergenza sanitaria.

“Il taglio dei servizi sociali, degli operatori di strada, dei programmi di prevenzione, delle politiche educative rivolte ai giovani non può che portare ad espressioni di disagio e violenza – interviene Monica Sambo, capogruppo Pd in Comune – E’ successo in passato in molte città, e ora succede anche qui. Serve immediatamente un cambio di rotta: è necessario affrontare il problema in consiglio comunale insieme a tutte le forze politiche per trovare soluzioni in grado di arginare la violenza ma anche di prevenire questa deriva creando progetti e spazi dedicati ai giovani”.

Bisogna farlo ora: l’Amministrazione comunale non può e non

deve tirarsi indietro.

PD comunale

Gruppo consiliare PD