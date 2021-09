Questo è l’autobus 84 in viale Vespucci questa mattina alle 8. Lettere

Salve, questo è l’autobus 84 in viale Vespucci questa mattina alle 8,00..

in Bissuola passano decine di autobus da turismo completamente vuoti (corse scolastiche supplementari) e i bus di linea sono strapieni…

non si potrebbe usare qualche autobus in più nelle linee e negli orari più frequentati?

Da 2 anni è stato soppressa la linea 24B che la mattina (4 corse dalle 7,10 alle 8,10) e la sera (4 corse dalle 17,10 alle 19,10) era molto utile a studenti e lavoratori.

Grazie e saluti

Livio Forma