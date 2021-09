Assembramenti e schiamazzi a Santa Margherita (Venezia), interventi della Polizia Municipale

Venerdì sera rumoroso e poco rispettoso delle norme contro il Covid in due locali di Santa margherita, a Venezia.

Gli interventi degli uomini del Pronto Intervento della Polizia Municipale attorno alle 2 di notte.

“Il rispetto delle regole rappresenta la via maestra per la libertà di tutti. L’amministrazione ha il dovere di tutelare chi rispetta le regole e ha l’obbligo di intervenire quando qualcuno (pochi nella nostra città) si sente al disopra di tutto e tutti.”

Così l’Assessore al Commercio e Attività Produttive Sebastiano Costalonga dopo l’intervento di ieri sera, da parte della Polizia Municipale, in campo Santa Margherita.

Dopo le segnalazioni da parte di Cittadini ed Esercenti, è scattato l’intervento degli Agenti che ha portato alla chiusura di un locale, il Bakarò, per 5 giorni per assembramento, mentre una rivendita di kebab è stata sanzionata, di 5000€, per disturbo della quiete pubblica alle 2 del mattino.

“ringrazio i nuclei di Attività Produttive e Pronto Intervento della Polizia Municipale che, con l’intervento di ieri sera, hanno collaborato sinergicamente per far rispettare le regole”