Anziano bloccato in casa riceve medicine e un panettone dai Carabinieri di Mestre

In questi giorni i Carabinieri della Compagnia di Mestre sono impegnati per contenere il contagio da coronavirus svolgendo controlli nei centri urbani per far osservare le direttive del Governo legate alle classificazioni di “zona rossa” e “zona arancione”, ma soprattutto nei piccoli Comuni sono a disposizione per aiutare e stare al fianco dei cittadini più in difficoltà e più a rischio a causa dell’emergenza e dello stato di isolamento sociale che ciò comporta.

Un uomo 73enne residente in Martellago che vive solo ha infatti chiesto l’aiuto dei militari della locale Stazione attraverso il numero di emergenza 112, poiché aveva assoluta necessità di ritirare presso la farmacia della frazione di Olmo importanti medicinali, non avendo la patente e non potendosi muovere altrimenti.

I Carabinieri si sono subito attivati

con la farmacia di turno provvedendo al ritiro dei farmaci e consegnandoli all’anziano, il quale ha potuto così continuare le cure senza interruzione.

All’uomo, estremamente riconoscente, è stato donato dai militari un panettone, per rimarcare i sentimenti di vicinanza e per “addolcire” i giorni delle festività.

