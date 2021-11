Anziana derubata della pensione appena riscossa a Mestre: uno dei crimini più vili e ripugnanti perpetrati ai danni di soggetti deboli, questa volta è successo a Mestre.

La donna, appena ritirata la pensione e uscita dall’ufficio postale, è stata scippata.

Il furto è avvenuto sabato mattina, poco dopo le 10.30, all’uscita delle Poste di via Permuda.

La donna, all’uscita dell’ufficio postale, non si è accorta del delinquente che la teneva d’occhio forse già da un po’ di tempo.

All’improvviso, in strada, il cosiddetto ‘furto con lo strappo’: un tiro forte alla borsa che si sfila subito dal braccio, anche come gesto istintivo per non cadere tentando resistenza.

All’interno della borsa i contanti della pensione appena ritirati, inseriti con accortezza in una busta.

Il ladro, uno straniero abbastanza giovane secondo una prima descrizione sommaria, è fuggito a piedi correndo indisturbato dato che nessuno avrebbe potuto inseguirlo.

La povera donna non ha potuto che mettersi ad urlare con tutta la forza che aveva.

I passanti accorsi hanno chiamato i carabinieri che non hanno potuto molto fare molto sul momento, ma sono diversi i filmati delle telecamere di sicurezza da visionare che possono dare inaspettate aperture alle indagini.

